Robinson Estrásulas / Agencia RBS

Se havia alguma dúvida sobre as condições físicas de Edílson e Pedro Geromel para a partida de volta da semifinal da Libertadores contra o Barcelona-EQU, ela foi desfeita nesta segunda-feira (30). Os dois jogadores participaram normalmente do treino no CT Luiz Carvalho. Antes do aquecimento, o capitão Geromel conversou por cinco minutos com o técnico Renato e depois participou da atividade sem nenhuma limitação.

Sem os jogadores que atuaram no empate com o Avaí no último domingo, Renato montou três times de oito jogadores e comandou um trabalho técnico. Quem jogou em Santa Catarina ficou na academia realizando trabalhos de recuperação física. Michel, que disputa com Jailson uma vaga no meio de campo da equipe, foi ao campo ver o treino dos companheiros.

O ausente do grupo, e que também ficará de fora do jogo desta quarta-feira (5), foi o atacante Arroyo. O atacante está com uma inflamação na garganta e perdeu os treinos de domingo e desta segunda.

Com a dúvida no meio de campo, o Grêmio está encaminhado para a partida com Marcelo Grohe; Edílson, Pedro Geromel, Kannemann e Bruno Cortez; Jaílson ou Michel e Arthur, Ramiro, Luan e Fernandinho; Lucas Barrios.

O último treino para a semifinal acontece nesta terça-feira (31), às 16h, na Arena com portões fechados na primeira parte.

Confira a lista dos relacionados para o jogo contra o Barcelona-EQU: