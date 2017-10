O volante Michel é presença cada vez mais certa na delegação do Grêmio que irá embarcar domingo para Guayaquil, no Equador. Submetido a uma artroscopia no joelho esquerdo dia 30 de setembro, ele voltou a treinar com normalidade na manhã desta sexta-feira (20), no CT Luiz Carvalho. Dessa forma, já poderá jogar até mesmo contra o Palmeiras, domingo (20), na Arena, ao menos por alguns minutos.