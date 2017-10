Nada pode ser maior. Nem a decisão da Fifa. O que vale de fato – e por direito – é o seguinte. O Grêmio é Campeão do Mundo. Tal entidade, por mais que defina os rumos do mundo da bola, não define o que o gremista sente sobre o 11 de dezembro de 1983, dia do Santo Portaluppi.

Quem gritou “Grêmio Campeão do Mundo” naquele dia se lixa para o que pensa a Fifa. Eu me lixo pra Fifa. E, no fundo, todos nós nos lixamos para o que pensam. A torcida gremista seguirá cantando a plenos pulmões os dois golaços do Portaluppi. Mesmo quem não era nascido. Mesmo que ainda vai nascer. E, até mesmo, aqueles que já partiram e lá de cima cantam conosco “GRÊMIO PRA SEMPRE CAMPEÃO MUNDIAL”.