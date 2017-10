Jailson vive seu melhor momento desde 2016, quando surgiu pelas mãos de Roger Machado LUCAS UEBEL / Gremio.net

O técnico Renato Portaluppi terá uma "escolha de Sofia" para montar o meio-campo do Grêmio no jogo decisivo desta quarta (1º/11) contra o Barcelona-EQU. Com boa atuação no Equador, Jailson se credencia para iniciar o jogo de volta pela semifinal da Libertadores. Mas o antigo titular Michel também está no páreo pela vaga, já que fez dois jogos completos, contra Palmeiras e Avaí, depois que se recuperou de uma artroscopia.

Pelo momento físico, e por ter maior ritmo de jogo, Jailson surge como favorito para iniciar contra os equatorianos na Arena. O volante, que surgiu em 2016, ainda sob o comando de Roger Machado, como candidato a substituto de Walace, parece retomar seu melhor momento na hora certa.

Com atuações irregulares no início do ano, voltou a mostrar bom futebol contra o Corinthians, pelo Brasileirão, e manteve o alto nível contra o Barcelona, no Equador. Para o diretor de futebol, Saul Berdichevski, as chances geradas pelas lesões, não só de Michel, mas também de Maicon, foram importantes para seu crescimento.

— Não que ele estivesse desmobilizado, mas a competição era dura. Então, com estas novas chances pelos desfalques, ele mostrou trabalho nos treinos e está aproveitando. O Renato chegou mais perto dele e, com algumas conversas, fez com que ele voltasse a jogar como no ano passado —diz Saul.

O alto nível demonstrado por Jailson contra o Barcelona, em Guayaquil, impressionou o ex-volante do Grêmio, Carlos Gavião. Titular do meio-campo ao lado de Arthur no Estádio Monumental Isidro Romero Carbo, o jogador de 22 anos, é, em sua opinião, a melhor escolha para começar o jogo de amanhã.

— Pelo momento, o ideal é dar sequência ao Jailson. O Michel já é um jogador aprovado, mas ainda está se ressentindo um pouco pela lesão e não retomou o que vinha apresentando. A utilização do Jailson também seria uma questão de meritocracia perante ao grupo. E o Renato se pauta por isso — observa Gavião.

Apesar da enorme vantagem obtida pelo Grêmio com a vitória por 3 a 0 construída em Guayaquil, o Barcelona deverá utilizar a velocidade de seus jogadores, sobretudo pelo retorno do atacante Jonatan Álvez, para tentar reverter o placar na Arena. E para Souza, ex-volante e meia que passou pelo Grêmio entre 2008 e 2010, a questão física será importante neste confronto.

Artroscopia no joelho esquerdo, realizada no final de setembro, atrapalhou a sequência de Michel Lucas Uebel / Grêmio,Divulgação

— O Jailson mostrou lá no Equador que dá conta do recado. E não falo nem sobre qualidade, mas sobre momento. O Barcelona pode ter perdido por 3 a 0, mas não é um time bobo. Tem qualidade, fica com a bola e não tem medo de jogar. Por isso, o Renato deve manter o que deu certo no Equador — entende Souza.

Mais importante do que ter Jailson e Michel como opções, na visão de Mabília, ex-meia e treinador com passagem pelas categorias de base do Grêmio, será a parceria que o escolhido de Renato terá a seu lado no meio-campo contra o Barcelona. Com time completo, contando com nomes de qualidade como Arthur e Luan, o treinador não precisará quebrar a cabeça para escolher o titular.