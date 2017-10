Félix Zucco / Agencia RBS

Com foco na Libertadores, o Grêmio ficou muito longe da briga pelo título do Brasileirão. A derrota para o Palmeiras neste domingo, por 3 a 1, na Arena, fez as chances de taça para o time de Renato caírem para somente 2%, segundos os cálculos do matemático Tristão Garcia, do site Infobola.

O rival paulista assumiu a vice-liderança e a condição de principal perseguidor do Corinthians - o time de Alberto Valentim agora tem 13% de possibilidade de conquistar o campeonato. O outro time que ainda tem chances de ser campeão é o Santos, com 5%, que venceu o Atlético-GO nesta rodada e igualou os 53 pontos do Palmeiras - está em terceiro lugar por ter menos vitórias (16 a 14).

A distância do Grêmio para o líder da competição, que hoje é de nove pontos, pode aumentar mais nesta segunda-feira. Se vencer o Botafogo no Engenhão, no jogo que fecha a 30ª rodada, o Corinthians chegaria aos 62 na tabela e abriria 12 de vantagem em relação ao time gáucho, que estacionou em 50 pontos e caiu para o quarto lugar. E aumentaria mais suas chances de título, que hoje são de 80%.