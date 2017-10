O Grêmio perdeu para o Palmeiras por 3 a 1, na Arena, pela 30ª rodada do Brasileirão. Confira as informações sobre a partida.

Crônica

O Grêmio não fez um bom jogo dentro de casa. Estava com a cabeça voltada para quarta-feira (25), quando o time entra em campo para o duelo contra o Barcelona-EQU pela Libertadores. Aí, o que se viu foi um time de reservas muito abaixo do normal e uma derrota que custou a queda para o quarto lugar do Brasileirão. Veja a crônica completa aqui.