O primeiro tempo foi até bom, com enfrentamento diante da força máxima do Palmeiras. Mas a partir da troca de lado de Keno, da esquerda para a direita de ataque, o Grêmio começou a desabar. Marcelo Oliveira sofreu com ele.

Arroyo, descompromissado, não o ajudou na recomposição. Deve ficar fora até do banco no Equador. Bruno Rodrigo se machucou e, no intervalo, veio a mexida que bagunçou tudo e chamou a derrota. Jailson entrou, Kaio foi para a lateral esquerda e Marcelo veio ser zagueiro com Thyere. Um fiasco total.