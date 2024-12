As derrotas curativas do Inter

A derrota por 3 a 0 para o Fortaleza, no domingo (8), somada às sofridas para Flamengo e Botafogo (justíssimo campeão: ganhou do vice Palmeiras nos dois turnos), podem ter sido curativas. Ganhava corpo a ideia de que, assim como está, o Inter entraria 2025 candidato a tudo ao mesmo tempo .

Unir Borré e Valencia não funcionou, sem armador. Melhorou no segundo tempo, com Gabriel no lugar do equatoriano.