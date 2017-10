Daniel Augusto Jr / Ag. Corinthians

No primeiro turno deste Campeonato Brasileiro, Botafogo e Corinthians se enfrentaram em São Paulo (SP) e, na ocasião, você pôde ler e ouvir muito sobre as semelhanças entre as equipes. Defesas que se solidificaram, treinadores que eram auxiliares, foram efetivados, superaram a desconfiança com sucesso e guiaram as surpreendentes campanhas das equipes: cada uma a seu tempo e em distintos graus. Nesta segunda-feira, pelo segundo turno, os times se reencontram, e com uma semelhança a mais que não gostariam.

Na partida, o líder da competição vai tentar se recuperar do momento recente de baixa. A equipe é uma das piores do returno. A partida será no Nilton Santos, e a equipe mandante, apesar de ser uma das melhores do segundo turno, conquistou apenas quatro pontos dos últimos 12 possíveis, e houve protestos de parcelas de torcidas organizadas na quinta-feira.

As duas equipes entram em campo dispostas, obviamente, a pôr fim aos maus momentos. Um, numa folgada primeira posição, não quer dar chance para os concorrentes. O outro busca se manter no grupo que se classificará à Copa Libertadores da América. Quem evitou a derrota botafoguense no último jogo foi Marcos Vinícius, que analisa os rivais desta segunda-feira.

- As duas equipes se parecem um pouco no modo de jogar, até os treinadores. O momento do Corinthians era excelente, a gente também. Agora é outro momento: eles tiveram uma queda a gente também. Pretendemos voltar, agora, contra eles, vencer jogar bem e sair com a vitória - espera.