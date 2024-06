A ACBF venceu o Figueira por 4 a 2 na noite desta quinta-feira (13), em Tupanciretã, na Região Central, e assumiu a liderança do Grupo C da Série Ouro. Foi o retorno do time de Carlos Barbosa à competição depois de mais de um mês sem jogar o estadual por conta do desastre climático que atingiu o Rio Grande do Sul em maio.