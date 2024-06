Jogando em casa, o aproveitamento é de 100%. Porém, longe do Rio Grande do Sul a Yeesco Futsal ainda não pontuou no Campeonato Brasileiro. Esse é o cenário que o time de Carazinho quer mudar na 5ª rodada. Na sexta-feira (14), às 20h, o time enfrenta o Sergipe, fora de casa.