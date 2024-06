Duas das 21 equipes participantes da Série Ouro de futsal desistiram de disputar a competição em 2024. SER Triunfo, do Grupo B, e SER Alvorada, do Grupo C, alegaram prejuízos causados pela enchente de maio para não participar. A Série Ouro foi suspensa por 30 dias em razão dos estragos provocados pelas inundações e deve retornar à normalidade a partir do próximo fim de semana.