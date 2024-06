Três partidas marcaram a Série Ouro do Estadual de Futsal neste sábado (8), no interior do Rio Grande do Sul. Em Júlio de Castilhos, no Ginásio Poliesportivo, deu Barcelona no clássico regional contra o Figueira, de Tupanciretã, por 3 a 2. Em Carazinho, a Sercesa foi derrotada em casa pelo Atlântico, por 5 a 2. O time de Erechim está com 100% na competição assim como a UFSM, de Santa Maria.