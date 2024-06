Única representante do Rio Grande do Sul na competição, a Malgi está eliminada da Copa do Brasil de futsal feminino. Na noite desta sexta-feira (7), as gurias pelotenses perderam para a Copagril por 3 a 1 no jogo de volta da primeira fase, em Marechal Cândido Rondon, no Paraná. Na ida, em solo gaúcho, houve empate em 3 a 3.