O Atlântico venceu a sua segunda partida na Série Ouro de Futsal neste sábado (8) e segue com 100% de aproveitamento no torneio. O duelo contra a Sercesa, válido pela segunda rodada do Grupo B, que precisou ser adiada por conta da tragédia climática no RS, terminou em 5 a 2 para o Galo.