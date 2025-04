Ypiranga pode perder mais um jogador titular antes da estreia na Série C

Roca (centro) marcou um gol com a camisa do Canarinho.

O Ypiranga pode perder mais um jogador da equipe titular antes da estreia na Série C do Brasileirão. O lateral-esquerdo Heitor Roca recebeu uma proposta para se transferir ao Criciúma , que disputa a Série B.

A ideia da direção do Canarinho é contar com o atleta para a Terceirona. No entanto, os catarinenses podem encaminhar a contratação do lateral-esquerdo até a próxima sexta-feira (11), quando encerra a janela de transferências.