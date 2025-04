União-FW anuncia mais dois jogadores para a Divisão de Acesso; veja o elenco

Dionas Bruno (centro) já atuou pelo Juventude. Felipe Nyland / Agencia RBS

O União Frederiquense anunciou nesta sexta-feira (4) mais dois reforços para a disputa da Divisão de Acesso. No momento, o grupo do técnico Rodrigo Bandeira conta com nove jogadores.

O atacante Dionas Bruno, de 29 anos, é o primeiro nome para o setor ofensivo do Leão da Colina. O jogador estava no Bela Vista-TO, e acumula passagens por clubes como Juventude, São José, Pelotas, Cascavel, Guarany de Bagé e Passo Fundo.

O volante Paulinho, de 22 anos, fará a sua segunda passagem pelo Tricolor. Ele retorna a Frederico Westphalen depois de ter vestido as cores do clube em 2023. Além disso, já passou por times como Taboão da Serra, Tubarão, Chapecoense e Santa Catarina, onde estava recentemente.

No início da semana, alguns atletas do União-FW já iniciaram as atividades de pré-temporada. O grupo deverá estar completo a partir do dia 21 de abril.

A estreia do Tricolor na Divisão de Acesso será no dia 17 de maio, contra o Esportivo, no Estádio Montanha dos Vinhedos.

Elenco do União-FW