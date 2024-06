Na primeira temporada no Rio Grande do Sul e ainda jovem, se comparado à média dos demais treinadores, Vanildo Neto carrega uma extensa trajetória no futsal. Aos 42 anos, o pernambucano de Recife conquistou a Liga Evolução — competição de novos talentos — no comando da seleção brasileira no início deste mês. O trabalho junto à CBF é paralelo à atuação no Atlântico, de Erechim, onde chegou neste ano para comandar o sub-20.