A partir de janeiro de 2024, o Atlântico irá trabalhar com a formação de atletas nas categorias de base. Pensando nisso, a direção do Galo anunciou a contratação do treinador Vanildo Neto, que terá três funções no clube. Ele assumirá a equipe sub-20, a coordenação técnica da Escolinha de Futsal e, também, será auxiliar técnico da categoria principal.