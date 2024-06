O Atlântico anunciou nesta quinta-feira (13) a contratação de Rafael Vilela. O pivô, de 31 anos, que estava no Anderlecht, da Bélgica, irá reforçar o elenco do técnico Paulinho Sananduva, que está disputando a Liga Nacional de Futsal (LNF), a Copa do Brasil, a Série Ouro e o Gauchão.