A partida contra o Flamengo, na última sexta-feira (7), foi duplamente especial para a meio-campista Pri Back, do Grêmio. No empate em 1 a 1, no Rio de Janeiro, a atleta voltou a atuar após recuperar-se de lesão de ligamento cruzado anterior (LCA) e também chegou a 80 partidas com a camisa tricolor.