Após 36 dias afastadas dos gramados por conta da enchente, as Gurias Gremistas não conseguiram bater o Flamengo no Luso Brasileiro, no Rio de Janeiro, e voltam com o empate em 1 a 1 na bagagem, em partida válida pela 12ª rodada do Brasileirão Feminino. Na noite desta sexta-feira (7), o Tricolor chegou a sair na frente, com gol de Tayla, mas viu o Rubro-negro igualar tudo com Gláucia. O resultado mantém o Grêmio fora do G-8, com 13 pontos e na 10ª colocação.