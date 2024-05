O Grêmio não conseguiu emendar a segunda vitória consecutiva no Brasileirão Feminino. Após golear o Avaí Kindermann, o Tricolor foi a Araraquara enfrentar a Ferroviária na Fonte Luminosa. As Gurias Gremistas chegaram a sair na frente, com Dayana Rodríguez. Mas não conseguiram segurar o ímpeto das Guerreiras Grenás, que buscaram a virada com Duda Santos e Sochor, garantindo o 2 a 1.