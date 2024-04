O Brasil conquistou sua sexta vitória no Sul-Americano Feminino sub-20. Na noite desta segunda-feira (29), a seleção venceu a Colômbia por 1 a 0, pela terceira rodada do hexagonal final. O duelo, que garantiu vaga antecipada à Copa do Mundo da categoria, ocorreu no Estádio Modelo Alberto Spencer, em Guayaquil.