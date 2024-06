As Gurias Gremistas voltarão a atuar no Rio Grande do Sul, nesta terça-feira (11), após 45 dias. Em partida atrasada da 10ª rodada do Brasileirão Feminino, a equipe irá receber o América-MG. Em virtude da indisponibilidade do CT Hélio Dourado, que passa por reformas após a enchente, o confronto será realizado às 15h, no Sesc, em Porto Alegre.