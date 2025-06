"É um sonho sendo realizado", revela atacante de 19 anos que marcou o gol da vitória do Brasil

Jhonson tem apenas 19 anos e é jogadora do Corinthians. Lívia Villas Boas / CBF/Divulgação

A segunda vitória da Seleção Brasileira sobre o Japão mostrou o brilho de uma promessa do futebol feminino. Com 19 anos, foi a atacante Jhonson quem marcou o gol do triunfo por 2 a 1 no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista.

Estreando pela Seleção principal, a jogadora do Corinthians entrou aos 26 minutos do segundo tempo, no lugar de Marta. E foram necessários apenas sete em campo para que ela mostrasse ao mundo que é craque.

— Primeiramente, agradecer a Deus, à comissão, ao elenco e a todos que acreditaram no meu futebol. É um sonho sendo realizado — afirmou Jhonson.

Tida como uma das grandes promessas do futebol feminino, Jhonson já havia trabalhado com o técnico Arthur Elias no Corinthians. Foi ele, inclusive, que a promoveu ao elenco principal das Brabas.

— Desde o Corinthians, ele (Arthur Elias) acreditou no meu futebol, me trouxe para o profissional, porque ele sabia da minha capacidade. O Arthur me trouxe para o profissional muito cedo, jovem. E agora é aproveitar e agradecer a ele — finalizou.

A data Fifa se encerra com duas vitórias sobre a quinta melhor seleção do mundo e com duas novas craques surgindo. Dudinha marcou duas vezes no primeiro amistoso. E Jhonson garantiu a vitória no segundo.