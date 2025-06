O Inverno e os Gatos

Os bichanos são sachês de ternura e quietude. Pixel-Shot / Adobe.Stock.Com

Para quem convive com gatos, o inverno é um momento difícil, cresce exponencialmente o poder mental felino. Gatos necessitam de calor, para isso buscam qualquer maneira que os deixe aquecidos. Nessa estação, eles aderem ao nosso corpo em busca de aconchego. É aí que mora o perigo.

Quando eles conseguem um encaixe no nosso corpo que os aqueça, emitem raios mentais para desestimular qualquer movimento humano. Claro, não somos completamente impotentes, podemos vencer a artimanha hipnótica dos gatos, o problema é que essa reação contra o poder felino requer mobilizar uma usina de Itaipu.

MAIS MÁRIO CORSO Manifesto Felino

Tendo um gato em casa, que esteja dormindo em cima de alguém, sair das cobertas é subir o Himalaia. As cobertas parecem feitas de madeira, não se movem, o colchão exerce uma gravidade semelhante à do planeta Júpiter.

Quem não tem gato, e mesmo assim sofre desse problema, talvez seja porque o alcance dos raios da imobilidade seja como um sinal de internet, ultrapassa andares e paredes. Um par de gatos pode contaminar, além do seu piso, um andar para cima e outro pra baixo.

Como tutor de duas gatas, peço perdão aos meus vizinhos pelo incômodo desse indesejado efeito colateral chamado: Síndrome da Paralisia Felina Transitória ou, no jargão médico, SPFT (decore a sigla para justificar atrasos na escola ou no trabalho). Infelizmente sou dependente de gatos, necessito do efeito antidepressivo que eles trazem. Os bichanos são sachês de ternura e quietude.

Gatos são zen budistas peludos, mestres na arte de descomplicar. Numa era de burnout e hiperconexão, eles oferecem um tratado vivo sobre como habitar o mundo com mais graça e menos desespero. Enquanto nos afogamos em metas tóxicas, o gato não faz nada com profunda excelência. Eles fazem do tédio um luxo e da preguiça uma virtude.

Quando o inverno transforma nossos gatos em pequenos tiranos do aconchego, resta-nos aceitar: ser refém de um felino pode ser um começo de cura da nossa insana agitação. Troque a rede social por um gato e você não vai se arrepender.