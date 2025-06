Quem é Jhonson, atacante que marcou o gol da vitória da Seleção Brasileira sobre o Japão 

Jhonson marcou o gol da vitória sobre o Japão. NELSON ALMEIDA / AFP

O Brasil viu uma nova estrela nascer na vitória por 2 a 1 sobre o Japão, na noite desta segunda-feira (2), em Bragança Paulista. Com apenas 19 anos, foi dos pés de Jhonson que saiu o gol do triunfo sobre a quinta melhor seleção do mundo.

Tida como uma das maiores promessas da nova geração, a atacante integra o elenco do Corinthians há três temporadas. Mas foi no interior paranaense que Ingrid Aparecida começou a se destacar.

Trajetória

Ainda vestindo as cores do Toledo, Jhonson começara a atrair olhares do resto do Brasil para o seu futebol. O técnico Jaime Lira, do time paranaense, foi quem descobriu o talento da menina nascida em Londrina.

Ao longo dos anos, a atacante foi provando que as expectativas que carregava não eram atoa. Em 2022, foi a artilheira do Sul-Americano sub-17 (à época, com 16 anos), com nove gols em sete jogos da seleção brasileira, que encerrou o torneio como campeã.

Jhonson também disputou a Copa do Mundo da categoria, no mesmo ano. Na ocasião, o Brasil foi eliminado nas quartas de final. Individualmente, a atacante marcou um gol e concedeu uma assistência em quatro jogos.

Ligação e confiança de Arthur Elias

O início da história de Jhonson no profissional do Corinthians foi com Arthur Elias. Em 8 de junho de 2023, a atacante esteve em campo na vitória por 11 a 0 sobre o Realidade Jovem, pelo Paulistão Feminino.

O atual treinador da Seleção, inclusive, foi o responsável por promovê-la ao elenco principal das Brabas. E a confiança de Arthur Elias é valorizada pela atacante.

— Desde o Corinthians, ele (Arthur Elias) acreditou no meu futebol, me trouxe para o profissional, porque ele sabia da minha capacidade. O Arthur me trouxe para o profissional muito cedo, jovem. E agora é aproveitar e agradecer a ele — finalizou.

Lesões e novas oportunidades

Recentemente, porém, Jhonson sofreu com uma lesão grave no menisco e teve de ficar afastada dos gramados por cerca de sete meses. Retornando aos poucos, logo reconquistou espaço no profissional do Corinthians, com Lucas Piccinato.

Atualmente, Jhonson é a vice-artilheira do Brasileirão Feminino. São oito gols marcados em 12 jogos. O seu principal destaque recente pelo clube foi na vitória sobre o Sport, pela 11ª rodada, quando marcou hat-trick.

Agora, convocada pela primeira vez por Arthur Elias, pode provar que não sente a pressão de vestir a amarelinha. Tampouco, de substituir a maior de todos os tempos. Com apenas 19 anos, Jhonson já mostrou ao Brasil que a nova geração surge para dar orgulho (e esperança) aos torcedores.

História do apelido

Em entrevista à jornalista Cintia Barlem, do ge.globo, Ingrid Aparecida explicou o apelido em 2022. A ideia de chamá-la de Jhonson foi do técnico Jaime Lira.