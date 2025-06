O que se sabe sobre a saída de Thaissan Passos do Grêmio 

Thaissan Passos se despediu do Grêmio nesta segunda-feira. Caroline Motta / Grêmio/Divulgação

O Grêmio informou, nesta segunda-feira (2), a demissão da técnica Thaissan Passos do comando do time feminino. O desligamento vem a três rodadas do fim do Brasileirão Feminino.

Em nota oficial, o Tricolor informou que a decisão foi em comum acordo. A treinadora foi contatada pela reportagem e confirmou a informação. Thaissan Passos ainda afirmou que "segue de portas abertas e com o Grêmio no coração".

Oficialmente, porém, os motivos do desligamento não foram informados. No Brasileirão, as Mosqueteiras vêm de goleada por 4 a 0 sobre o 3B da Amazônia e estão a um ponto da zona de classificação. Restam três rodadas para o término da primeira fase.

De acordo com o que foi apurado por ZH, porém, o clube entendeu que montou um elenco qualificado, mas que os resultados estão vindo aos poucos (ou seja, demorando a acontecer). Por conta disso, decidiu que era melhor um encerramento de vínculo. A treinadora concordou com a decisão e, sendo assim, houve o acordo para que o Grêmio não tenha que arcar com multa rescisória.

Ao longo do dia, surgiram boatos de que o desligamento havia ocorrido por problemas de relacionamento da treinadora com outros profissionais (incluindo atletas). O Grêmio, porém, diz que a informação não procede.

Seleção sub-20

A outra possibilidade seria um interesse da CBF para que a treinadora assumisse a seleção brasileira sub-20. Atualmente, Cris Gambaré (ex-dirigente do Corinthians) atua como coordenadora técnica de Seleções Femininas.

Quando ainda atuava no time paulista, a profissional tinha Arthur Elias como técnico do profissional (atual treinador da Seleção), Rilany Silva como técnica do sub-17 (atual treinadora da seleção sub-17) e Thaissan Passos como técnica do sub-20. A categoria segue sem treinador desde a demissão de Rosana Augusto, em fevereiro.

A informação, porém, não procede. Até este momento, não há qualquer negociação em andamento com a CBF para que a treinadora assuma o cargo.

E a sequência?

O Grêmio diz que trabalha com uma extensa lista de opções para a sequência da temporada, cerca de 20 nomes estão sendo analisados — entre eles, Lindsay Camila (ex-Al-Ittihad Jeddah) e Jorge Barcellos (ex-Inter), por exemplo.

A expectativa do clube é que o novo treinador seja anunciado o mais breve possível. No entanto, para enfrentar o Fluminense, o Tricolor seguirá com a interina, a auxiliar Gisele Ramos.