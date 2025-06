"Não podemos apontar culpados agora, temos que resolver os problemas", afirma capitão do Juventude

Lateral Alan Ruschel foi titular dos últimos seis jogos do Juventude. Fernando Alves / E.C. Juventude / Divulgação

Em sua terceira temporada no Juventude, o lateral e capitão da equipe colocou a sua cara a tapa depois da partida contra o Grêmio, no último domingo pelo Brasileirão. Alan Ruschel, como um bom capitão, foi para a linha de frente dar explicações após o resultado negativo. O time é penúltimo colocado da Série A com apenas oito pontos após 11 rodadas.

Com 13 jogos com a camisa do Alviverde em 2025, o lateral-esquerdo do time de Claudio Tencati pregou serenidade no momento de crise. Após três jogos sob o novo comando, o atleta observa que o tempo sem jogos com o Mundial de Clubes será importante para o novo técnico achar soluções para a equipe.

— Precisamos ter a cabeça tranquila, porém muito focada no que a gente precisa fazer. Sabemos que é um campeonato muito complicado, mas temos 45 dias para preparar o meu time, para tentar desenvolver melhor o trabalho do Tencati, chegou um jogo em semana de jogo, com pouco tempo para trabalhar. A gente tinha feito dois bons jogos contra o Fluminense, até mesmo com a derrota lá contra o Bragantino, mas a gente tinha feito um bom jogo. Agora acabamos pecando e realmente não fez um bom jogo e não mereceu — comentou Ruschel.

Como o próprio lateral frisou, o Juventude chegou a esboçar uma reação técnica diante de Fluminense e Bragantino, mas caiu tecnicamente diante do Grêmio. Para o jogador, não é hora de achar culpados pelo mau momento da equipe.

— Precisamos trabalhar esses 45 dias para poder fazer com que as vitórias voltem e a gente retome a nossa confiança. Não podemos apontar culpados agora, temos que resolver os problemas e a gente só resolve os problemas trabalhando. Temos esses 45 dias para minimizar os erros e voltar a vencer. — destacou.

CAPITÃO ADMITE NECESSIDADE POR REFORÇOS

A parada para o Mundial de Clubes também servirá para a direção ir ao mercado. O clube fez muitas apostas que não deram certo na temporada. O elenco apresenta fragilidades em praticamente todos os setores, até no gol.

Questionado se o grupo chegou ao seu limite e se somente com a chegada de reforços poderá reagir no Brasileirão, o capitão da equipe alviverde analisou: