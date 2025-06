Grêmio e Inter iniciam disputas de competições de base em junho; veja quais são 

Três competições se iniciam em junho. Staf Images Woman / CBF/Divulgação

A dupla Gre-Nal voltará a campo pelas competições de base femininas neste mês de junho. Serão três campeonatos organizados por FGF ou CBF se iniciando neste mês.

As disputas começam em 12 junho, com o Brasileirão Feminino sub-20. Depois, no dia 14, se inicia o Brasileirão sub-17. E, por fim, em 22 de junho, o Gauchão sub-20 tem início previsto.

Nesta temporada, Grêmio e Inter já disputaram a Liga de Desenvolvimento, que é organizada pela Conmebol. Nas categorias sub-14 e sub-16, as Gurias Coloradas ficaram em terceiro e as Mosqueteiras terminaram em quarto.

Brasileirão Feminino sub-20

Em 2024, Grêmio caiu nas quartas e Inter foi eliminado nas semifinais. Edu Andrade / Grêmio/Divulgação

O campeonato se inicia em 12 de junho, e terá as participações de 24 times. Grêmio e Inter serão os representantes do RS, mas o sub-17 ainda contará com: Flamengo, Botafogo, Corinthians, Fortaleza, São Paulo, Ferroviária, Palmeiras, Santos, Bragantino, Fluminense, América-MG, Ceará, UDA-AL, Itacoatiara-AM, Sport, Mixto-MT, Remo, Recanto da Criança-AM, Criciúma, Paysandu, Independente-SP e Cesc Heips-RJ.

Na primeira fase, os clubes serão divididos em seis grupos. Depois, os líderes das chaves e os dois melhores segundos colocados avançam aos mata-matas. As quartas e a semifinal ocorrerão em partidas de ida e volta. Enquanto a final será disputada em jogo único.

Grêmio e Inter estão no Grupo C, junto de Itacoatiara-AM e Paysandu. Na primeira rodada, as Mosqueteiras enfrentarão o time manauara, enquanto as Gurias Coloradas duelarão com as paraenses. Os jogos estão previstos para 12 de junho, uma quarta-feira.

Brasileirão Feminino sub-17

Inter e Grêmio decidiram o título em 2024, e as Gurias Coloradas foram campeãs. Rodrigo Fatturi / Grêmio/Divulgação

A competição tem início previsto para 14 de junho, e contará com a participação de 24 equipes. Além de Grêmio e Inter, também entrará em campo o gaúcho Adergs, além de: São Paulo, Corinthians, Ferroviária, Avaí Kindermann, Minas Brasília, Fortaleza, UDA-AL, Sport, Mixto-MT, Vasco, Taubaté-SP, Remo, Recanto da Criança-AM, Vitória, Criciúma, Paysandu, Ação-MT, Atlético Rio Negro-RR, Centro Olímpico, Amazônia e Paraná.

Na primeira fase, os clubes serão divididos em seis grupos. Depois, os líderes das chaves e os dois melhores segundos colocados avançam aos mata-matas. As quartas e a semifinal ocorrerão em partidas de ida e volta. Enquanto a final será disputada em jogo único.

O Inter está no Grupo A, ao lado de Vasco, Paysandu e Paraná. Enquanto o Grêmio é do Grupo B, junto de Mixto-MT, Criciúma e Amazônia. O Adergs está no Grupo C, com São Paulo, Sport e Vitória.

As Gurias Coloradas jogam contra o Paraná, as Mosqueteiras enfrentarão o Amazônia e o Adergs duelará com o São Paulo na primeira rodada. A tabela detalhada ainda não foi divulgada, mas a básica aponta para os jogos ocorrendo em 14 de junho, um sábado.

Gauchão Feminino sub-20

Em 2024, houve a disputa do Gauchão sub-17, com o Grêmio conquistando o título. Staff Images / CBF/Divulgação

O torneio terá sua primeira edição em 2025, e contará com a participação de quatro equipes: Grêmio, Inter, Flamengo de Tenente Portela e Cruzeiro. O Gauchão sub-20 se inicia em 22 de junho.

Os times se enfrentarão em turno único, todos contra todos, e os dois primeiros colocados avançam à final. Enquanto as outras duas equipes disputarão o terceiro lugar.