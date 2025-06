Turquia: terremoto mata uma pessoa e deixa dezenas de feridos em cidade costeira

A Presidência de Gerenciamento de Desastres e Emergências informou que o terremoto ocorreu às 2h17, horário local, e teve seu epicentro no mar Mediterrâneo, próximo a um resort turístico da cidade de Marmaris. O tremor foi sentido em regiões vizinhas, incluindo na ilha grega de Rodes, acordando muitas pessoas.

O ministro do Interior da Turquia, Ali Yerlikaya, disse no X que uma menina de 14 anos foi levada ao hospital e morreu após o que ele descreveu como um "ataque de ansiedade". Não se sabe se ela tinha alguma condição de saúde pré-existente.

Em Rodes, turistas e moradores passaram horas do lado de fora de hotéis e casas após sentirem o tremor, mas autoridades da ilha disseram que os danos foram mínimos.

A Turquia está situada sobre importantes falhas geológicas e terremotos são frequentes. Em 2023, um terremoto de magnitude 7,8 matou mais de 53 mil pessoas na Turquia e destruiu ou danificou centenas de milhares de edifícios em 11 províncias do sul e sudeste do país. Outras 6 mil pessoas morreram no norte da vizinha Síria.