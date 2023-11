A semana é decisão no Gauchão Feminino, com dois clássicos Gre-Nais. A primeira partida será nesta quarta-feira (22), às 20h, no Beira-Rio. O jogo derradeiro será no domingo (26), às 10h30min, na Arena do Grêmio. Este será o terceiro confronto entre as equipes na temporada e o 19º desde que os departamentos foram reabertos, em 2017.