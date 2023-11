O torcedor do Grêmio recebeu uma boa notícia nesta quinta-feira (16). A goleira Lorena, que havia rompido o ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho esquerdo em março, iniciou a reabilitação, com as primeiras atividades no campo. A defensora apareceu em vídeos divulgados pelo Tricolor nas redes sociais.