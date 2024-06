Em meio à euforia e à celebração que marcaram a Copa do Mundo de 2014, uma história de amor começou a ser escrita em Porto Alegre, mais precisamente nas ruas Lima e Silva e República. Ela, Marcela, gaúcha e com as amigas no bairro Cidade Baixa para acompanhar um jogo da Seleção Brasileira no Mundial. Ele, Rowan, um australiano que viajou junto do irmão para assistir às partidas da seleção de seu país no Brasil.