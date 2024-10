O Botafogo venceu o Athletico-PR neste sábado (5), pela 29ª rodada do Brasileirão, fora de casa, e se mantém na liderança do campeonato, com 60 pontos. Na segunda posição, com 57, o Palmeiras marcou passo contra o Bragantino nesta rodada e não saiu do 0 a 0.