Dedicado, intenso e efetivo. Palavras que faltaram no dicionário gremista em boa parte do Brasileirão, mas que explicaram como o Grêmio venceu o Fortaleza por 3 a 1 nesta sexta-feira (4) na Arena. Aravena, Braithwaite e Soteldo marcaram os gols azuis da partida. Hércules fez o do time cearense. Com 35 pontos, o Tricolor abriu sete pontos do Z-4 e ficou provisoriamente em 11º lugar antes da conclusão da rodada neste final de semana.