Grêmio ou Seleção? O dilema de Igor Serrote para a próxima semana

Com João Pedro e Fabio suspensos, jovem é o mais cotado para assumir a lateral direita diante do Atlético-MG. Porém, foi convocado para um período de treinamentos do time sub-20 da CBF

05/10/2024 - 00h19min