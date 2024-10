É o time ideal? Não. Longe disso. Mas o Grêmio ofensivo tinha perdido para o Criciúma em casa. Veio o fantasma do rebaixamento. Aí, talvez por medo de levar uma tunda do Botafogo, foi acionado o modo segurança e veio empate com o líder. Como falei antes, na nossa transmissão, então posso repetir agora: foi acerto repetir a ideia operária, de menos posse de bola do que o Fortaleza, mesmo em casa.