O Grêmio está escalado para enfrentar o Fortaleza, nesta sexta-feira (4), às 21h30min, na Arena. Sem três atletas suspensos, o técnico interino Marcelo Salles precisou fazer mudanças no gol e no meio de campo. Além disso, um dos principais jogadores do Tricolor vai começar no banco por opção da comissão técnica.