A vitória do Grêmio por 3 a 1 sobre o Fortaleza, na sexta-feira (4), pela 29ª rodada do Brasileirão, fez com que o time subisse na tabela. Dos últimos quatro jogos do Tricolor, foram duas vitórias, um empate e uma derrota. Destes adversários, três foram equipes que estão na parte de cima da tabela.