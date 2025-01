De vagas a remuneração: o que esperar do mercado de trabalho no agro em 2025

A jornalista Carolina Pastl colabora com a colunista Gisele Loeblein, titular deste espaço.

Depois de duas estiagens seguidas e uma enchente, o mercado de trabalho promete ganhar um fôlego extra em 2025 . E a expectativa vem da safra farta que se projeta colher neste ano. De uma melhor remuneração a uma maior qualificação, o superintendente do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar-RS), Eduardo Condorelli, enxerga um cenário positivo em vários aspectos:

— Uma vez com safra cheia, voltaremos a ter um agro demandante de mão de obra. Mais do que já é.

Ainda que haja cargos que se destaquem, Condorelli projeta vagas em todas as posições do setor, do gerente de fazenda ao operador de máquina agrícola.