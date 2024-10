O que fez o preço do gado subir na primavera do RS

Período em que tradicionalmente os preços do gado tendem a cair, pela maior oferta, a primavera tem mostrado um cenário diferente neste ano no Rio Grande do Sul. As cotações mapeadas semanalmente pelo Núcleo de Estudos em Sistemas de Produção de Bovinos de Corte e Cadeia Produtiva (Nespro), da UFRGS, mostram uma elevação em todas as categorias — já observada em outras regiões do país.