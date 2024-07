Com remuneração anual que pode chegar a mais de R$ 500 mil, as funções executivas mais buscadas no agro do RS 

Há um presente e, sobretudo, um futuro em duas funções apontadas como as de maior demanda no recrutamento de executivos para atuação no agronegócio gaúcho. O controller, também chamado de gerente de controladoria, e o gerente de TI representam uma fatia de 37% dos profissionais buscados junto à empresa Evermonte Executive Search no Estado. São posições "recentes", surgidas nas últimas duas décadas, que acompanham a evolução tecnológica na gestão e planejamento do setor produtivo.