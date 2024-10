Em um confronto franco e com boas oportunidades para os dois lados, o Juventude ficou no empate em 1 a 1 com o Vasco, na noite deste sábado (5), em São Januário. O jogo, que fechou a 29ª rodada, teve os dois gols na primeia etapa. Edson Carioca fez para os gaúchos e Payet marcou o da equipe da casa.