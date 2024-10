O Juventude segue com 100% de aproveitamento no Gauchão Feminino. Na tarde deste sábado (5), o Alviverde goleou o Brasil-Far por 4 a 0 no Estádio das Castanheiras, em Farroupilha. Milena, duas vezes, Kety e Bell Silva marcaram os gols. O resultado deixa o Ju na liderança do Estadual, junto de Grêmio e Inter, que também venceram. O rubro-verde fica na quarta colocação.