O Juventude enfrentou o Mirassol, neste sábado (5), e ficou no 0 a 0, em jogo disputado no CT Mirassol, pela segunda rodada do Brasileirão de Aspirantes. Com o resultado, o Ju somou seu primeiro ponto na competição. Na estreia, o Verdão perdeu em casa para o Vila Nova-GO, por 2 a 0.