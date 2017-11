Flamengo de Réver vive cobranças permanentes Gilvan de Souza / Flamengo

Muitos jogos, muito dinheiro investido em contratações e pouca taça. Assim se resume 2017 no Flamengo. Por enquanto, só o Campeonato Carioca foi vencido.

O time caiu na Primeira Liga, na Libertadores e na Copa do Brasil. Não tem mais chance de título no Brasileirão mas sonha com a Copa Sul-Americana. Está nas semifinais e vai encarar o Júnior Barranquilla nos dias 22 e 29 de novembro.





Números em 2017

72 jogos com 36 vitórias, 24 empates e 12 derrotas

Gols: 120 marcados e 60 sofridos

Principais goleadores: Guerrero (20) e Diego (16)

Peruano Guerrero é o goleador do ano no Flamengo, com 20 gols Gilvan de Souza / Flamengo / Divulgação

Fora do Rio de Janeiro

35 jogos com 14 vitórias, 12 empates e 9 derrotas

Gols: 51 marcados e 33 sofridos

Temporada em 2017

Campeão Carioca sobre o Fluminense pela 34.ª vez

Eliminado na fase de grupos da Libertadores

Eliminado nas Quartas de Final da Primeira Liga pelo Paraná

Semifinalista da Copa Sul-Americana

Atual 7º no Brasileirão com 47 pontos em 31 jogos.

Campanha no Brasileirão 2017

12 vitórias, 11 empates e 8 derrotas

Gols: 40 marcados e 29 sofridos

Goleadores: Diego (8), Guerrero (6), Réver (5), Éverton, Éverton Ribeiro e Leandro Damião (3), Berrío, Rodinei e Vinícius Jr. (2), Pará, Willian Arão, Matheus Sávio, Felipe Vizeu, Mancuello e Trauco (1).

Fora do Rio de Janeiro

13ª campanha com 17 pontos em 15 jogos

4 vitórias, 5 empates e 6 derrotas.

Venceu Atlético-GO (3x0) em Goiânia

Venceu Bahia (1x0) em Salvador

Venceu Vasco (1x0) em São Januário

Trocas de Técnico

O 2017 na Gávea começou com Zé Ricardo de técnico. O jovem treinador havia assumido o Flamengo ainda em maio de 2016. Nesta temporada, foram 50 partidas com 27 vitórias, 15 empates e oito derrotas. Saiu após levar 2 a 0 do Vitória na Ilha do Urubu, no Rio de Janeiro. Terminou seu trabalho neste ano com 64% de aproveitamento.

Zé Ricardo saiu da base e ficou 15 meses no cargo Gilvan de Souza / Flamengo

O colombiano Reinaldo Rueda não completou três meses ainda no Flamengo. Mas já fez 20 jogos. Conquistou oito vitórias, nove empates e três derrotas. Tem 55% de aproveitamento.

Colombiano Reinaldo Rueda chegou no dia 14 de agosto à Gávea Gilvan de Souza / Flamengo/Divulgação

Entre a saída de Zé Ricardo e a chegada de Rueda, o Flamengo foi treinado interinamente por Jayme de Almeida. Ele ficou dois jogos no comando técnico com uma vitória e uma derrota.

No primeiro turno, Luan comandou a vitória gremista no Rio

Como mandante neste Brasileirão, o Flamengo só perdeu duas vezes: numa caiu o técnico Zé Ricardo (derrota para o Vitória-BA) e na outra, o adversário vencedor foi o Grêmio. Luan foi o destaque da partida marcando o gol ainda no primeiro tempo.

FLAMENGO 0 X 1 GRÊMIO

Campeonato Brasileiro 13ª rodada

Data: 13 de julho de 2017.

Local: Estádio da Ilha do Urubu, no Rio de Janeiro (RJ).

Gol: Luan.

Árbitro: Marcelo Aparecido de Souza (SP).

Renda e público: 16.960 pagantes para R$ 1.161.345,00

No primeiro turno, Grêmio venceu no Rio de Janeiro Gilvan de Souza / Flamengo,Divulgação

FLAMENGO (0): Thiago, Rodinei, Réver, R. Vaz e Trauco (Mancuello); M. Araújo (Geuvânio), Cuellar (F. Vizeu), E. Ribeiro e Diego; Éverton e L. Damião. Técnico: Zé Ricardo.

GRÊMIO (1): Léo, Edílson, P. Geromel, Kannemann e Cortez; Michel, Arthur (Jaílson), Ramiro, Luan (R. Thyere) e Fernandinho; Barrios (Éverton). Técnico: Renato Portaluppi.

Terceiro jogo no ano

O confronto deste domingo entre Flamengo e Grêmio será o terceiro de 2017. Antes do primeiro turno do Brasileirão, os cariocas haviam vencido pela Primeira Liga, em Brasília, no início de fevereiro. A partida terminou com o placar de 2 a 0, gols de Berrío e Éverton.