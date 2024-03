A diretora da Escola Estadual de Ensino Médio Ernesto Alves de Oliveira, de Santa Cruz do Sul, Janaína Venzon, afirma que a instituição não solicitou o livro O Avesso da Pele (2020), do escritor Jeferson Tenório. Na sexta-feira (1º), ela fez um vídeo em que reclama de palavras utilizadas na obra entregue no ano passado à instituição. Os exemplares foram retirados da biblioteca da escola. No entanto, o livro consta em solicitação feita pela instituição disponível no Sistema Integrado de Monitoramento do Ministério da Educação e aberto ao público.