O forte temporal que atingiu o Rio Grande do Sul na noite de terça-feira (16) levou a algumas universidades a suspenderem as atividades nesta quarta-feira (17). Embora seja período de férias na maioria, instituições foram atingidas e tiveram funcionamentos comprometidos. Entre elas estão a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e a Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre (UFCSPA), em Porto Alegre.